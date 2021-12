Elezioni provinciali | la Lega presenta i candidati | Grant chiede un centrodestra unito

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn)- “Gli elettori votano ilsolo se è”. Anche se alle porte c’è la tornata elettore delleed il voto non è espresso dai cittadini, Valentino, coordinatore regionale dellaguarda ad un futuro ad ampio raggio. In occasione dellazione deiche comporranno la lista leghista alle prossimedi Benevento,ha rimarcato l’importanza di uncompatto: “alternativa per un nuovo. Questerestano una grande opportunità per la nostra provincia che deve ripartire e farsi trovare pronta quando arriveranno i primi fondi del ...