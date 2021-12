Elettra Lamborghini | “Tutti si aspettano che diventi madre perché sono sposata”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ospite a Verissimo nella puntata dell'11 dicembre, la cantante ha parlato della sua storia d'amore con il marito Afrojack e delle pressioni subite per la scelta di non avere figli, almeno per il momento. L'articolo proviene da DireDonna.

I nizia la settimana che porta alla proclamazione della nuova Miss Italia che avverrà domenica prossima 19 dicembre a Venezia. Edsarà la conduttrice della serata Per un periodo rivoluzionario ci vuole una Miss Italia altrettanto rivoluzionaria. A cominciare dal format, studiato da influencer, instagrammer e ...scoppia in lacrime, pianto disperato in tv a Verissimo . La cantante non riesce a frenarsi raccontando il suo dramma: Lolita, la sua cavalla, è morta da non molto tempo e lei ...Inizia la settimana che porta alla proclamazione di Miss Italia domenica19 dicembre a Venezia. Ed Elettra Lamborghini alla conduzione ...Elettra Lamborghini, ospite a Verissimo, ha parlato del rapporto con il marito Afrojack e della decisione, per il momento di non avere figli.