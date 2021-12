Elettra Lamborghini incontenibile | notizia bomba su di lei ma scoppia subito una doppia polemica | “Così è violenza”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)crea scompiglio: la sua presenza sul palco è confermata, ma aumentano dubbi e polemiche sul cachet della pop-star.(fonte instagram)L’ereditiera e cantanteha davanti a sé un’occasione irrinunciabile: la vedremo presto calcare il ruolo di presentatrice in uno dei palchi più prestigiosi d’Italia. Si tratta della kermesse di “Miss Italia“, la cui finale avrà luogo a Jesolo il prossimo 18 dicembre.si metterà alla prova nel ruolo di conduttrice accanto ad Alessandro Di Sarno, portando a compimento la gara di bellezza per antonomasia con il beneplacito della patrona Patrizia Mirigliani. LEGGI ANCHE>> Silvia Toffanin, che colpaccio per la conduttrice: arrivano ospiti illustri L’evento, che verrà ...

Gli appuntamenti saranno presentati da Alessandro di Sarno , che assieme adcondurrà anche la finale, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 21, in esclusiva, sempre sulla ...L'ereditierasi è confessata senza filtri e per la prima volta sul tema della maternità. A oltre un anno dalle sue nozze con il dj Nick Van de Wall,si è confessata senza ...VENEZIA - Parte stasera, 13 dicembre, la nuova Miss Italia in versione interamente digital: da oggi e fino a sabato 18 dicembre, le finaliste del Concorso si presenteranno al pubblico attraverso una..Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini: il desiderio di un figlio. Al momento un bebè non sarebbe nei progetti di Elettra Lamborghini, che sta continuando a concentrarsi sulla s ...