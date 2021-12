Elettra Lamborghini, debutto da conduttrice alla finale di Miss Italia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una chiusura d’anno da ricordare per Elettra Lamborghini: la star della musica internazionale debutterà alla conduzione della serata finale di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che per l’edizione 2021 andrà in onda in diretta streaming, con un nuovo format. La cantante, amatissima sui social, sarà sul palco con Alessandro Di Sarno cui sono affidate tutte le altre giornate del concorso. Per Elettra il debutto nella finale del 19 dicembre Un’edizione all’insegna dell’innovazione, quella di Miss Italia 2021 che ha scelto la ventisettenne Elettra Lamborghini come traghettatrice verso quella che, secondo le intenzioni degli organizzatori, sarà la nuova era del ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una chiusura d’anno da ricordare per: la star della musica internazionale debutteràconduzione della seratadi, lo storico concorso di bellezza che per l’edizione 2021 andrà in onda in diretta streaming, con un nuovo format. La cantante, amatissima sui social, sarà sul palco con Alessandro Di Sarno cui sono affidate tutte le altre giornate del concorso. Perilnelladel 19 dicembre Un’edizione all’insegna dell’innovazione, quella di2021 che ha scelto la ventisettennecome traghettatrice verso quella che, secondo le intenzioni degli organizzatori, sarà la nuova era del ...

Advertising

FabioTraversa : RT @mattmarzi: Niente spot con la voce di Mina o Amadeus in versione ballerino, durante Sanremo 2022: Tim non sarà sponsor del Festival. Ma… - WestRaymond3 : RT @mattmarzi: Niente spot con la voce di Mina o Amadeus in versione ballerino, durante Sanremo 2022: Tim non sarà sponsor del Festival. Ma… - mattmarzi : Niente spot con la voce di Mina o Amadeus in versione ballerino, durante Sanremo 2022: Tim non sarà sponsor del Fes… - PasqualeMarro : #ElettraLamborghini in lacrime: “è morta e per me è difficilissimo…” - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini: 'Un figlio? Arriverà, magari quando mi coprirò di più' #elettralamborghini -