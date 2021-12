Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti: l’attrice vorrebbe lasciare la serie televisiva (Di martedì 14 dicembre 2021) La notizia sembrava fosse già nell’aria da svariato tempo ma ci ha pensato una sua consorella a dare la cosa quasi per fatta. A margine dell’ultima puntata di Domenica In sono arrivate le dichiarazioni a ciel sereno, è il caso di dirlo quando si parla di Suore, di una illustre collega di Elena Sofia Ricci. Ci ha pensato Suor Costanza, alias Valeria Fabrizi, a dare conferma all’indiscrezione che aleggiava da tempo. l’attrice che sta strabiliando tutto il pubblico con la sua convincente partecipazione a Ballando con le Stelle ha svelato che la collega vorrebbe abbandonare la longeva serie televisiva della Rai, lasciando di stucco tutti i fan all’ascolto. Elena Sofia Ricci non farà più Che Dio ci ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) La notizia sembrava fosse già nell’aria da svariato tempo ma ci ha pensato una sua consorella a dare la cosa quasi per fatta. A margine dell’ultima puntata di Domenica In sono arrivate le dichiarazioni a ciel sereno, è il caso di dirlo quando si parla di Suore, di una illustre collega di. Ci ha pensato Suor Costanza, alias Valeria Fabrizi, a dare conferma all’indiscrezione che aleggiava da tempo.che sta strabiliando tutto il pubblico con la sua convincente partecipazione a Ballando con le Stelle ha svelato che la collegaabbandonare la longevadella Rai,ndo di stucco tutti i fan all’ascolto.non farà più Che Dio ci ...

