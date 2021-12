Efficienza energetica: i vantaggi degli azionamenti ULH di ABB (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli azionamenti Ultra low harmonic con front-end attivo di ABB offrono una soluzione semplice, compatta ed estremamente efficace per ridurre al minimo la distorsione armonica senza la necessità di installare componenti esterni come filtri o trasformatori ABB, multinazionale attiva nei settori della robotica, dell’energia e dell’automazione, ha una lunga storia alle spalle di impegno a favore l’Efficienza energetica nel settore industriale e residenziale. Un impegno che può contare oggi su soluzioni innovative, affidabili e sostenibili, capaci di abbassare la bolletta dando una mano all’ambiente. E’ il caso degli azionamenti a velocità variabile (VSD-Variable Speed Drive), apparecchiature che aiutano a risparmiare grandi quantità di energia in impianti funzionanti per lo più in condizioni di carico ... Leggi su newsagent (Di lunedì 13 dicembre 2021) GliUltra low harmonic con front-end attivo di ABB offrono una soluzione semplice, compatta ed estremamente efficace per ridurre al minimo la distorsione armonica senza la necessità di installare componenti esterni come filtri o trasformatori ABB, multinazionale attiva nei settori della robotica, dell’energia e dell’automazione, ha una lunga storia alle spalle di impegno a favore l’nel settore industriale e residenziale. Un impegno che può contare oggi su soluzioni innovative, affidabili e sostenibili, capaci di abbassare la bolletta dando una mano all’ambiente. E’ il casoa velocità variabile (VSD-Variable Speed Drive), apparecchiature che aiutano a risparmiare grandi quantità di energia in impianti funzionanti per lo più in condizioni di carico ...

Advertising

riccardo_fra : La #commissioneeuropea lavora a una direttiva che prevede il divieto di vendita o di affitto degli immobili con bas… - infoiteconomia : In arrivo una nuova direttiva sull'efficienza energetica degli immobili: tempi serrati per la transizione - ParagoneLuigi : @arrigoni_paolo @IleniaC80 @AlbertoBagnai Sono termotecnico da 34 anni e negli ultimi 20 mi sono occupato di effici… - SchiaviAlex : #aPROPOSITO del 99% degli immobili italiani che non potrà mai esser portato in classe C di efficienza energetica..… - NeriSiamo : @A69911950 @SanLucaEvangel1 @paologerbaudo Abbiamo sole e vento, sono gratis e non fanno residui. Dobbiamo migliora… -