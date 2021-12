“Echi di pensieri” la poetica di Diana Tamantini

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “di” diè un’intensa raccoltain cui si dipinge un ritratto dell’autrice dai colori evanescenti, e in cui le sue emozioni e le sue riflessioni ci giungono da lontano, echeggianti, eppure sorprendentemente incisive. Sono poesie feroci, nostalgiche e disincantate, che parlano della difficoltà di comprendersi e di comunicare; le liriche diventano quindi un’occasione di catarsi, per togliersi quel peso dallo stomaco, per sventolare come una bandiera bianca la propria anima ferita. La poetessa, quasi senza pelle, cerca di raccontarsi nella sua unicità, sperando che qualcuno la ascolti; a volte ella chiede proprio a sé stessa di ascoltarsi, come accade nella poesia “Altra me”: «O forse sono sempre io/forse scrivo a me stessa/cerco risposte diverse/altri significati ai ...