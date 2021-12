Ecco la Cina che piace ai Cinque Stelle: 8 condanne a Hong Kong per aver ricordato Tienanmen (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vietato ricordare Tienanmen a Hong Kong. Lo sanno bene gli otto esponenti del fronte pro-democrazia, fra cui il magnate dell’informazione Jimmy Lai, condannati a diversi mesi di carcere da un tribunale di Hong Kong che li ha ritenuti colpevoli per aver partecipato o incentivato altre persone a partecipare alla veglia dello scorso anno per ricordare i fatti di piazza Tienanmen del 1989, un’iniziativa che era stata vietata dalle autorità dell’ex-colonia britannica. L’incredibile vicenda, che restituisce bene il profilo “democratico” di quella Cina che tanto piace a Luigino Di Maio e ai CinqueStelle, è stata svelata dall’Hong Kong Free Press. Che rivela come fra gli otto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vietato ricordare. Lo sanno bene gli otto esponenti del fronte pro-democrazia, fra cui il magnate dell’informazione Jimmy Lai, condannati a diversi mesi di carcere da un tribunale diche li ha ritenuti colpevoli perpartecipato o incentivato altre persone a partecipare alla veglia dello scorso anno per ricordare i fatti di piazzadel 1989, un’iniziativa che era stata vietata dalle autorità dell’ex-colonia britannica. L’incredibile vicenda, che restituisce bene il profilo “democratico” di quellache tantoa Luigino Di Maio e ai, è stata svelata dall’Free Press. Che rivela come fra gli otto ...

