"Ecco cosa vi danno in ospedale". Ma censura "Libero": toh che coincidenza, cosa "scorda" Luciana Littizzetto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Luciana Littizzetto, nella sua consueta e ironica lettera della domenica nel programma Che tempo che fa su Rai 3, ha mostrato una foto di un giornale, non Libero, che è stato il primo quotidiano a dare la foto-notizia (in prima pagina), con i medicinali che i pazienti malati di Covid e ricoverati in terapia intensiva sono costretti a prendere per guarire: “Ma se tu, No Vax, poi ammalandoti devi prendere tutte queste medicine… tu sai cosa c'è dentro? Anche metadone e ketamina quando i dolori si fanno insopportabili. Quindi no ad un vaccino sicuro e poi prendi tutta questa roba qua”, ha spiegato. La comica infatti ha mostrato i farmaci di cui ha bisogno ogni giorno un ricoverato per Covid-19 in terapia intesiva. L'immagine è presa da un post di un ospedale bavarese, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021), nella sua consueta e ironica lettera della domenica nel programma Che tempo che fa su Rai 3, ha mostrato una foto di un giornale, non, che è stato il primo quotidiano a dare la foto-notizia (in prima pagina), con i medicinali che i pazienti malati di Covid e ricoverati in terapia intensiva sono costretti a prendere per guarire: “Ma se tu, No Vax, poi ammalandoti devi prendere tutte queste medicine… tu saic'è dentro? Anche metadone e ketamina quando i dolori si fanno insopportabili. Quindi no ad un vaccino sicuro e poi prendi tutta questa roba qua”, ha spiegato. La comica infatti ha mostrato i farmaci di cui ha bisogno ogni giorno un ricoverato per Covid-19 in terapia intesiva. L'immagine è presa da un post di unbavarese, la ...

