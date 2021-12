Ecco come si riducono i polmoni di chi ha il COVID e non si è vaccinato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’inizio della pandemia di Sars-Cov-2 che si appresta a “compiere” due anni esatti, un tempo lunghissimo che ha cambiato radicalmente le abitudini di tutti e che nel mondo ha visto morire quasi 5 milioni e mezzo di persone per la malattia COVID-19, mai ci si sarebbe aspettati di dover ancora stare a spiegare “col disegnino” quali sono i danni, soprattutto a livello polmonare, che la polmonite causata dal virus comporta. Si è sentito in dovere di farlo Matteo Bassetti, per l’ennesima volta, ma questa volta utilizzando immagini inequivocabili: le tomografie computerizzate dei polmoni di persone non vaccinate, tra i 50 e i 60 anni, arrivate al Policlinico San Martino di Genova, dove Bassetti è primario nel reparto Malattie Infettive. “Dove c’è bianco anziché nero i polmoni non scambiano ossigeno”, spiega il medico ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’inizio della pandemia di Sars-Cov-2 che si appresta a “compiere” due anni esatti, un tempo lunghissimo che ha cambiato radicalmente le abitudini di tutti e che nel mondo ha visto morire quasi 5 milioni e mezzo di persone per la malattia-19, mai ci si sarebbe aspettati di dover ancora stare a spiegare “col disegnino” quali sono i danni, soprattutto a livello polmonare, che late causata dal virus comporta. Si è sentito in dovere di farlo Matteo Bassetti, per l’ennesima volta, ma questa volta utilizzando immagini inequivocabili: le tomografie computerizzate deidi persone non vaccinate, tra i 50 e i 60 anni, arrivate al Policlinico San Martino di Genova, dove Bassetti è primario nel reparto Malattie Infettive. “Dove c’è bianco anziché nero inon scambiano ossigeno”, spiega il medico ...

