E' uscito Guesus | il nuovo album di Gué | un vademecum per il rap in Italia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Cosimo Fini, in arte Gué (non più Gué Pequeno come da lui stesso annunciato), ha pubblicato il 10 dicembre il suo settimoda solista, intitolato ''. Per l'artista milanese è la terza ...

...6 mesi fa, Guè torna con un nuovo album ufficiale , i cui primi dettagli e l'annuncio sono di oggi. Il titolo dell'album è GVESVS , le cui V costituiscono le S, per leggersi- Guè + ...... ha pubblicato il 10 dicembre il suo settimo album da solista, intitolato ''. Per l'artista ... tra gli artisti italiani si annoverano il collega e amico Marracash (anche lui recentemente ...Il nuovo disco dal titolo GVESVS è un punto e a capo nella carriera di Gué, tra feat. internazionali come Rick Ross e amici come Marracash o ...Oggi è uscito anche nella Global Edition di Algorithm di Snoop Dogg (non in un brano qualunque…) e nel disco del rapper francese Rohff: serve aggiungere altro? insieme a Geolier, con il quale in Cybor ...