“È stato con una 13enne”. Choc nel mondo dello sport: il campione ha confessato tutto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sesso con una bambina di 13 anni. E non è un’accusa. Ma una confessione. Il mondo dello sport è sconvolto dalla notizia di oggi, lunedì 13 dicembre 2021. Il due volte oro olimpico di nuoto Yannick Agnel, francese classe 1992, ha confessato. Il 29enne è stato arrestato a Mulhouse, nell’est della Francia, con una gravissima accusa: stupro e violenze su una minorenne. All’epoca dei fatti, nel 2016, Yannick aveva 24 anni, la vittima soltanto 13. In una dichiarazione riportata su L’Equipe la procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, riferisce che l’ex nuotatore “ha confessato i fatti contestati”. Sui quotidiani si legge anche il nome della vittima. Si tratta di Naome Horter, figlia dell’ex allenatore di Agnel, Lionel. Secondo quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sesso con una bambina di 13 anni. E non è un’accusa. Ma una confessione. Ilè sconvolto dalla notizia di oggi, lunedì 13 dicembre 2021. Il due volte oro olimpico di nuoto Yannick Agnel, francese classe 1992, ha. Il 29enne èarrea Mulhouse, nell’est della Francia, con una gravissima accusa: stupro e violenze su una minorenne. All’epoca dei fatti, nel 2016, Yannick aveva 24 anni, la vittima soltanto 13. In una dichiarazione riportata su L’Equipe la procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, riferisce che l’ex nuotatore “hai fatti contestati”. Sui quotidiani si legge anche il nome della vittima. Si tratta di Naome Horter, figlia dell’ex allenatore di Agnel, Lionel. Secondo quanto ...

