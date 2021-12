“É sempre mezzogiorno”: spongata del Granducato di Daniele Persegani (Di lunedì 13 dicembre 2021) Scossi e toccati dagli ultimi, tragici fatti accaduti in Sicilia, raccontati da Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, cerchiamo momenti di spensieratezza nel bosco di Antonella, che alle 11:56 raggiunge in cucina Daniele Persegani per preparare un dolce tipico della bassa emiliana, la spongata del Granducato. Ingredienti 500 g farina 00, 250 g burro, 250 g zucchero, 1 tuorlo, vino bianco 1 kg miele, 250 g pane grattugiato, 250 g noci sgusciate, 120 g pinoli, 100 g uvetta, 110 g cedro candito, 7 g cannella, 4 g chiodi di garofano, noce moscata, 100 g mandorle tostate, 300 g confettura di mele cotogne Procedimento Per la frolla, in planetaria, o in una ciotola, lavoriamo la farina con il burro a pezzetti e lo zucchero. Ottenuto un composto sabbioso, aggiungiamo il tuorlo e tanto vino bianco quanto ne ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Scossi e toccati dagli ultimi, tragici fatti accaduti in Sicilia, raccontati da Eleonoraa “Storie Italiane”, cerchiamo momenti di spensieratezza nel bosco di Antonella, che alle 11:56 raggiunge in cucinaper preparare un dolce tipico della bassa emiliana, ladel. Ingredienti 500 g farina 00, 250 g burro, 250 g zucchero, 1 tuorlo, vino bianco 1 kg miele, 250 g pane grattugiato, 250 g noci sgusciate, 120 g pinoli, 100 g uvetta, 110 g cedro candito, 7 g cannella, 4 g chiodi di garofano, noce moscata, 100 g mandorle tostate, 300 g confettura di mele cotogne Procedimento Per la frolla, in planetaria, o in una ciotola, lavoriamo la farina con il burro a pezzetti e lo zucchero. Ottenuto un composto sabbioso, aggiungiamo il tuorlo e tanto vino bianco quanto ne ...

