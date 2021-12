“É sempre mezzogiorno”: scialatielli colorati di Antonio Paolino (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ arrivato da poco, ma ha già dimostrato il suo valore, perlomeno in cucina. Antonio Paolino torna nel bosco della sua amata ‘Antonellina’ (così la chiama), per proporre uno dei suoi piatti del cuore, un primo piatto squisitamente natalizio: gli scialatielli colorati. Ingredienti Impasto verde: 15 foglie di basilico, 80 g latte,240 g farina, 100 g semola, 2 albumi Impasto rosso: 40 g concentrato di pomodoro, 80 g latte, 240 g farina 00, 100 g semola, 2 albumi, 20 g formaggio grattugiato 3 carciofi, succo di 1 limone, 30 ml aceto bianco, farina 00, 50 g porro a julienne, 200 g salsiccia, 60 g formaggio grattugiato, 80 ml olio evo, prezzemolo, chicchi di melagrana Procedimento In aggiornamento Clicca qui per le altre ricette della puntata di oggi Ancora un’altra ricetta… Iscriviti al canale Youtube L'articolo ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ arrivato da poco, ma ha già dimostrato il suo valore, perlomeno in cucina.torna nel bosco della sua amata ‘Antonellina’ (così la chiama), per proporre uno dei suoi piatti del cuore, un primo piatto squisitamente natalizio: gli. Ingredienti Impasto verde: 15 foglie di basilico, 80 g latte,240 g farina, 100 g semola, 2 albumi Impasto rosso: 40 g concentrato di pomodoro, 80 g latte, 240 g farina 00, 100 g semola, 2 albumi, 20 g formaggio grattugiato 3 carciofi, succo di 1 limone, 30 ml aceto bianco, farina 00, 50 g porro a julienne, 200 g salsiccia, 60 g formaggio grattugiato, 80 ml olio evo, prezzemolo, chicchi di melagrana Procedimento In aggiornamento Clicca qui per le altre ricette della puntata di oggi Ancora un’altra ricetta… Iscriviti al canale Youtube L'articolo ...

