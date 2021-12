“É sempre mezzogiorno”: filetto di manzo con schiacciata di patate di Federico Fusca (Di lunedì 13 dicembre 2021) Federico Fusca irrompe in cucina per preparare un piatto che racconta la sua regione ed il suo Natale. Un secondo piatto ricco e raffinato, perfetto per un banchetto ricercato. Ecco il filetto di manzo con schiacciata di patate. Ingredienti 200 g filetto di manzo, 2 uova, 100 g pangrattato, 50 g panko, 30 g farina, 100 g burro chiarificato 100 g gorgonzola, 50 ml panna 3 patate, timo, rosmarino, olio, sale e pepe Procedimento Per la fonduta, scaldiamo la panna e, quando è calda, uniamo il gorgonzola a pezzi. Mescoliamo fino a scioglierlo, senza mai far bollire la panna. Teniamo da parte. Peliamo le patate e le affettiamo, sottilmente, con la mandolina. Foderiamo la placca da forno con la carta forno ed ungiamo ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 13 dicembre 2021)irrompe in cucina per preparare un piatto che racconta la sua regione ed il suo Natale. Un secondo piatto ricco e raffinato, perfetto per un banchetto ricercato. Ecco ildicondi. Ingredienti 200 gdi, 2 uova, 100 g pangrattato, 50 g panko, 30 g farina, 100 g burro chiarificato 100 g gorgonzola, 50 ml panna 3, timo, rosmarino, olio, sale e pepe Procedimento Per la fonduta, scaldiamo la panna e, quando è calda, uniamo il gorgonzola a pezzi. Mescoliamo fino a scioglierlo, senza mai far bollire la panna. Teniamo da parte. Peliamo lee le affettiamo, sottilmente, con la mandolina. Foderiamo la placca da forno con la carta forno ed ungiamo ...

