“E poi la vita ci ha perdonato” | il romanzo di Carmela Mascio è un viaggio nell’anima

Una storia che nasce nel silenzio del lockdown. "E poi la vita ci ha perdonato", l'ultimo libro di Carmela Mascio, è un percorso interiore che si svolge in un'atmosfera particolare, ricca di riflessioni. È un romanzo, il primo dell'autrice che, nel corso degli anni, ha scritto di pedagogia e ha raccontato vite illustri. Il romanzo di Carmela Mascio Carmela Mascio fa sua una frase di Marie Curie: «Nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire». Da qui parte il viaggio nell'anima della protagonista, Rita, che all'improvviso si chiede se ciò che vive è davvero quello che vuole per sé e per chi condivide il suo cammino. Il viaggio parte lentamente.

