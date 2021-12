E’ drammatico il bilancio da Ravanusa | sono 7 le vittime dopo l’esplosione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 dicembre 2021)ancora lì alcuni parenti,lì per strada, seduti sui calcinacci, o su delle sedie che qualcuno ha portato per loro.lì ad aspettare, credono ancora in un miracolo. Ma purtroppo le ultime notiziedrammatiche. E’ infatti salito a 7 ildellenel crollo delle palazzine nella cittadina diin provincia di Agrigento. I quattro corpistati ritrovati dai vigili del fuoco in quello che era il terzo piano del palazzo: erano tutti insieme coperti dai calcinacci. Si tratta dei corpi di Selene Pagliarello e di suo marito Giuseppe Carmina, che erano andati a trovare i genitori di quest’ultimo, Angelo Carmina e Enza Zagarrio, che abitavano al terzo piano. Ed è drammatica la storia di Selene e Giuseppe, sposi da poco ...