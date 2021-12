Dybala al J Medical per gli accertamenti alla coscia: si valutano i tempi di recupero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Poco prima delle 12 Paulo Dybala è arrivato al J Medical per gli accertamenti necessari a valutare l'entità dell'infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo a Venezia dopo soli 12 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Poco prima delle 12 Pauloè arrivato al Jper glinecessari a valutare l'entità dell'infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo a Venezia dopo soli 12 ...

