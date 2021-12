Draghi “La tutela dei disabili una priorità per il Governo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità è una priorità assoluta per il Governo. La decisione di istituire un Ministero dedicato riconosce le specificità e l’urgenza di questo tema. Permette alle amministrazioni e alle associazioni di avere un punto di riferimento istituzionale, con cui dialogare e collaborare in modo costante”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla VI Conferenza Nazionale sulle disabilità aperto questa mattina dalla ministra Erika Stefani.“Il Governo vuole fare in modo che le persone con disabilità abbiano servizi efficienti, spazi pubblici ospitali, un’assistenza adeguata ai loro bisogni. Dobbiamo accogliere la loro legittima aspettativa di vivere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lae la promozione dei diritti delle persone contà è unaassoluta per il. La decisione di istituire un Ministero dedicato riconosce le specificità e l’urgenza di questo tema. Permette alle amministrazioni e alle associazioni di avere un punto di riferimento istituzionale, con cui dialogare e collaborare in modo costante”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento alla VI Conferenza Nazionale sulletà aperto questa mattina dalla ministra Erika Stefani.“Ilvuole fare in modo che le persone contà abbiano servizi efficienti, spazi pubblici ospitali, un’assistenza adeguata ai loro bisogni. Dobbiamo accogliere la loro legittima aspettativa di vivere ...

