Advertising

infoitinterno : Stato di emergenza verso la proroga al 31 marzo, Draghi ha deciso. Consiglio dei ministri previsto per martedì 14 d… - Giusepp80706236 : Sua maestà #draghi ha già deciso..... Il cdm serve come il te caldo il 15 agosto... #STATODIEMERGENZA - StefanosArgyri1 : RT @TwittGiorgio: Draghi ha deciso: 'Stato di emergenza fino al 31 marzo' - bisagnino : Stato d’emergenza, Draghi ha deciso: calpestata la Costituzione! Domani la firma, sarà prorogata fino al 31 marzo - TwittGiorgio : Draghi ha deciso: 'Stato di emergenza fino al 31 marzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi deciso

avrebbedi prorogare lo fino al 31 marzo. Il governo starebbe quindi valutando la proroga dello stato ... L'accelerazione è stata decisa da Marioper dare un chiaro segnale sulle priorità ...Queste sono le informazioni che trapelano da fonti del governo e per il momento nulla è ancora stato. La decisione finale spetterà al Consiglio dei ministri, che per il momento non è ancora ...Il Governo è orientato a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Domani, secondo quanto ha anticipato in serata l'agenzia Ansa, ci potrebbe ...Roma, 13 dicembre 2021 - Lo stato di emergenza non terminerà il 31 dicembre. La proroga sembra ormai chiara, anche se la durata resta oggetto di discussioni. Dopo le voci che si sono levate oggi da il ...