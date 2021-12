Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo | domani il consiglio dei ministri

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sulla decisione pesano i dati degli inglesi dei contagi per la variante Omicron. Letta: «Non vogliamo nuovi lockdown e vogliamo guardare al resto dell'inverno con maggiore serenità». In mattina Salvini si era detto contrario: «Prima aspettiamo i dati»

Probabilmente già domani, salvo sorprese, Mariodovrebbe riunire un consiglio dei ministri ad hoc per varare un rinnovo di tre mesi, dunque fino al 31 marzo. Questo contenuto è riservato agli ...Oppure il governo guidato da Mariopotrebbe scegliere di non prolungare l'emergenza ... nuova scadenza: quando siCome funziona lo stato di emergenza Attualmente la scadenza dello stato d'...Nuova svolta nell'esecutivo, pesano i dati inglesi sulla Omicron e il pressing dei partiti. Probabilmente già domani, salvo sorprese, Mario Draghi dovrebbe riunire un consiglio dei ministri ad hoc per ...Nuova svolta nell'esecutivo, pesano i dati inglesi sulla Omicron e il pressing dei partiti. Si va quindi verso la proroga dello stato d’emergenza. La decisione dovrebbe arrivare in tempi molto stretti ...