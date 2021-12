Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo | domani il consiglio dei ministri

Advertising

repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani - panzaantonio61 : RT @repubblica: Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, verso cdm domani [di Tommaso Ciriaco] - Leone1Licia : RT @eziomauro: Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, verso cdm domani - panzaantonio61 : RT @repubblica: Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani https:… - albealias : RT @VogliaZebra_net: Se “Draghi decide” Allora anche Emiliano decide, che continuerà a sbattersene il bigolo #STATODIEMERGENZA -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi decide

di Monica Guerzoni Il premiernonostante la contrarietà di alcuni leader. La volontà di dare un taglio alle strumentalizzazioni legate al Colle Per due settimane Marioha studiato i dati, valutato la situazione ...... Marioimpone infine la proroga dello stato d'emergenza per altri tre mesi, fino al 31 marzo 2022. Il premier voleva voltare pagina,invece pragmaticamente - e in sostanziale solitaria -...Ancora super poteri al Governo: la proroga in Consiglio dei ministri. Salvini apre, solo la Meloni dice no Il governo è intenzionato ad approvare la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo. Q ...Io penso che uno stato di emergenza che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza Queste sono le informazioni che trapelano da fonti del governo e per il momento nulla è ancora stato… Leggi Con la ...