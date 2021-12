Dove vedere i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi, lunedì 13 marzo, a Nyon si terranno i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Le squadre italiane interessate sono Juventus e Inter per la Champions, Atalanta, Lazio e Napoli per l’Europa League. I tifosi della Roma non sono invece coinvolti direttamente perché i giallorossi sono già certi degli ottavi (oggi si svolgeranno i sorteggi per definire il tabellone dei sedicesimi, ndr). A seguire tutte le informazioni su in TV e streaming. Dove vedere il sorteggio degli ottavi di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi, lunedì 13 marzo, a Nyon si terranno idi. Le squadre italiane interessate sono Juventus e Inter per la, Atalanta, Lazio e Napoli per l’. I tifosi della Roma non sono invece coinvolti direttamente perché i giallorossi sono già certi degli ottavi (oggi si svolgeranno iper definire il tabellone dei sedicesimi, ndr). A seguire tutte le informazioni su in TV e streaming.ilo degli ottavi di ...

Advertising

teatroallascala : Grazie a #PrimaDiffusa questa sera #Macbeth potrà essere visto in diretta, gratuitamente, in oltre 30 luoghi in cit… - ElisaDospina : @alessiolasta Ero rimasta che i giornalisti raccontassero ciò che succede attorno non solo un’unica fantomatica ver… - AlessiaBlack03 : TU PICCOLO PICCOLO PICCOLO UOMO SEI UN MOTIVO IN PIU' CHE NON LO FACCIO solo per avere la soddisfazione di vedere… - senza_n0me_ : RT @Feffer_One: ??PER GLI AMICI DI BOLOGNA Il freddo è arrivato e ti capiterà di vedere persone che dormono per strada al freddo. Sono pers… - ItalianKresser : RT @Feffer_One: ??PER GLI AMICI DI BOLOGNA Il freddo è arrivato e ti capiterà di vedere persone che dormono per strada al freddo. Sono pers… -