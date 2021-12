Doron Dororon | prime impressioni sul nuovo manga di Jump

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è unarrivato tra i titoli di Shonen, ma, in poche settimane, sta già scalando le classifiche di gradimento. Prossima big hit, o prossima vittima dell’ascia di Shueisha? Vediamolo insieme Dora Sasaki è un giovane e vigoroso ragazzo, che vuole entrare nel corpo dei Samurai – soldati del governo con il compito di combattere yokai assassini, qui chiamati mononoke. Tuttavia, Sasaki non possiede neanche un briciolo di energia spirituale, necessaria nel combattimento contro le mostruose creature. Il fato gli farà incontrare Kusanagi, il primo e forse l’unico mononoke di animo buono, desideroso di impedire ai suoi simili di portare ulteriore miseria tra gli umani. La loro unione è efficace e formidabile, e consentirà ad entrambi di realizzare i loro desideri. Se, dopo aver letto questa sinossi, ...

