Dopo Verona cambia la situazione (strana) di Miranchuk?

La situazione di Aleksey Miranchuk è strana. Già, perché se fino a qualche settimana fa il suo percorso all'Atalanta era destinato a finire, Dopo ieri le carte potrebbero ribaltarsi. Contro il Verona, lo stesso Miranchuk ha sfornato una prestazione assai convincente: realizzando un goal bello da vedere, unito al talento del ragazzo nel saltare l'uomo.

