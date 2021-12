Dopo il trionfo di Verstappen, il padre di Hamilton... impensabile ai box, il video che fa impazzire Toto Wolff | Guarda (Di lunedì 13 dicembre 2021) Polemiche, ricorsi, veleni, rissa in pista e verbale Dopo: succede di tutto al termine di questo clamoroso mondiale di Formula 1, vinto all'ultima curva da Max Verstappen su Lewis Hamilton. trionfo Red Bull e fine del regno Mercedes, anche se certo le decisioni dei giudici di gara hanno indirizzato, e non poco, l'esito di questo mondiale. Come detto, Toto Wolff in primis non ci sta: respinti i primi due ricorsi, la scuderia ormai ex campione del mondo ha affermato di voler ricorrere anche a Parigi, ai vertici della Fia. Una decisione contro la quale, stando alle indiscrezioni, si sarebbe schierato lo stesso Hamilton: per quanto deluso, per quanto convinto - e probabilmente a ragione veduta - di essere stato molto penalizzato, il britannico vorrebbe chiuderla lì, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Polemiche, ricorsi, veleni, rissa in pista e verbale: succede di tutto al termine di questo clamoroso mondiale di Formula 1, vinto all'ultima curva da Maxsu LewisRed Bull e fine del regno Mercedes, anche se certo le decisioni dei giudici di gara hanno indirizzato, e non poco, l'esito di questo mondiale. Come detto,in primis non ci sta: respinti i primi due ricorsi, la scuderia ormai ex campione del mondo ha affermato di voler ricorrere anche a Parigi, ai vertici della Fia. Una decisione contro la quale, stando alle indiscrezioni, si sarebbe schierato lo stesso: per quanto deluso, per quanto convinto - e probabilmente a ragione veduta - di essere stato molto penalizzato, il britannico vorrebbe chiuderla lì, ...

Advertising

StatusSymbol2 : RT @Edorsi53: Un finale da film per #Verstappen, il primo olandese a vincere il mondiale di #Formulauno. Un trionfo storico in tutti i sens… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Le reazioni della stampa italiana e internazionale dopo il trionfo rocambolesco di Max Verstappen nell'ultimo Gran Premio… - BetclicItalia : ??? #Verstappen: «È stata una follia, ma ce lo meritiamo!» Max dopo il trionfo ad #AbuDhabiGP: «Ci ho provato per t… - stanzedicinema : West Side Story: appena 10 milioni negli USA per il remake di Spielberg - Eurosport_IT : Le reazioni della stampa italiana e internazionale dopo il trionfo rocambolesco di Max Verstappen nell'ultimo Gran… -