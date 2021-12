Donald Trump si riprende la Casa Bianca | Per la terza volta Indiscrezione terremoto | Biden con i mesi contati?

(Di lunedì 13 dicembre 2021)non ha mollato la politica. E potrebbe addirittura candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2024. A Orlando, infatti, nel corso di un evento pubblico a Orlando, in Florida, ha tuonato: "L'ho detto forte e chiaro: abbiamo vinto la primae la seconda abbiamo vinto ancora di più. E sembra che dovremo pensare fortemente a una", ha detto l'ex presidente americano. Pochi giorni fa anche l'ex vicepresidente Mike Pence, in rotta di collisione col tycoon, aveva ventilato l'ipotesi di una sua candidatura nel 2024. Sulla possibilità che a correre sia il governatore della Florida, Ron De Santis,ha invece risposto: "Mi piace molto". Parlando poi di Joe, lo ha definito "una banderuola controllata da Barack Obama". E rispondendo ...

Advertising

Tg3web : Un piano per riportare Donald Trump alla Casa Bianca con un colpo di Stato, dopo la vittoria di Joe Biden e prima d… - Agenzia_Ansa : Donald Trump, nel corso di un evento pubblico a Orlando, in Florida, ha lasciato intendere che potrebbe candidarsi… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Da Orlando l'ex presidente #Trump annuncia: 'Abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più. E… - JohSogos : RT @Libero_official: Da Orlando l'ex presidente #Trump annuncia: 'Abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più. E… - Libero_official : Da Orlando l'ex presidente #Trump annuncia: 'Abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più.… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Corriere della Sera

... Gran Bretagna e Germania sostenendo che non avrebbero avanzato alcuna proposta per rimuovere le sanzioni imposte dagli Usa contro Teheran dopo la decisione dell'ex presidentedi ...Quanto al famoso Remdesivir con il quale è stato trattato, in questo momento ci sono un numero ormai importante di studi clinici che dimostrano come la sua efficacia contro il Covid si ...Dopo 18 anni, l'annuncio che ha sorpreso milioni di telespettatori americani: "Voglio andare oltre la politica e occuparmi di altro. Sono pronto per una nuova avventura" ...Nel corso di un evento pubblico in Florida l'ex presidente Usa Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe candidarsi alle elezioni presidenziali Usa del 2024. "L'ho detto forte e chiaro: abbiamo ...