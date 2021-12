Disabilità, Draghi: delega è traguardo Pnrr, ok Senato entro anno (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Il Disegno di legge delega sulle Disabilità, approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato, segna un passaggio decisivo per raggiungere questi obbiettivi. La sua approvazione è tra i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Il Disegno di leggesulle, approvato alla Camera e attualmente in discussione al, segna un passaggio decisivo per raggiungere questi obbiettivi. La sua approvazione è tra i ...

fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Ho letto che avremmo tolto 200 milioni dalle disabilità ad altre cose, non è così: la somma rimane nell'am… - Palazzo_Chigi : Conferenza nazionale sulla #disabilità, Draghi: Ogni disabilità è diversa e ha bisogno di un sostegno specifico. So… - eErgaOmnes : RT @Ste_Mazzu: Per alleviare il caro-bollette Draghi poteva scegliere se attingere al budget record italiano di tutti i tempi per le spese… - CenturrinoLuigi : RT @OrNella645587: @GiorgiaMeloni @PSenaldi @Atreju2021 Leccaculismo .... Parlaci dell'ennesimo capolavoro di Draghi che dirotta 200 mln pr… -