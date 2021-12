Disabili: Draghi, 'accoglierne sogni e speranze, accompagnare famiglie' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il governo vuole fare in modo che le persone con Disabilità abbiano servizi efficienti, spazi pubblici ospitali, un'assistenza adeguata ai loro bisogni. Dobbiamo accogliere la loro legittima aspettativa di vivere pienamente la propria vita, i propri sogni, le proprie speranze. E dobbiamo accompagnare le loro famiglie in questo percorso, perché sia il più semplice e condiviso possibile. Perché i diritti e le aspirazioni di tutti i cittadini abbiano uguale valore e uguale dignità". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sulla Disabilità. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il governo vuole fare in modo che le persone contà abbiano servizi efficienti, spazi pubblici ospitali, un'assistenza adeguata ai loro bi. Dobbiamo accogliere la loro legittima aspettativa di vivere pienamente la propria vita, i propri, le proprie. E dobbiamole loroin questo percorso, perché sia il più semplice e condiviso possibile. Perché i diritti e le aspirazioni di tutti i cittadini abbiano uguale valore e uguale dignità". Lo ha detto il premier Marioin un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sullatà.

