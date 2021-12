Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Diretta Grande Fratello Vip 6, per il ventisettesimo appuntamento inedite sorprese, nuovi scontri ed incontri. Ecco i dettagli Diretta Grande Fratello Vip 6, il ventisettesimo appuntamento il Grande Fratello Vip riserva ai vipponi nuovi confronti e nuovi incontri. Chi lascerà definitivamente la Casa questa sera? Delia Duran arriva in studio La nuova puntata inizia scoppiettante. Alfonso Signorini accoglie in studio la moglie dell’attore Alex Belli, Delia Duran. La modella rivela inaspettatamente di voler chiudere definitivamente questa storia, e dunque questo nuovo incontro sarà totalmente definitivo. Leggi anche –>manuel bortuzzo lascera il gf la scelta stasera dopo la chiamata col padre L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)Vip 6, per il ventisettesimo appuntamento inedite sorprese, nuovi scontri ed incontri. Ecco i dettagliVip 6, il ventisettesimo appuntamento ilVip riserva ai vipponi nuovi confronti e nuovi incontri. Chi lascerà definitivamente la Casa questa sera? Delia Duran arriva in studio La nuovainizia scoppiettante. Alfonso Signorini accoglie in studio la moglie dell’attore Alex Belli, Delia Duran. La modella rivela inaspettatamente di voler chiudere definitivamente questa storia, e dunque questo nuovo incontro sarà totalmente definitivo. Leggi anche –>manuel bortuzzo lascera il gf la scelta stasera dopo la chiamata col padre L'articolo 361magazine.

Advertising

361_magazine : - AnnaRappaGrup : @GF_diretta Non si parla della bestemmia di solei ? Che grande presa per i fondelli tutto pilotato!! #fausto leali… - fabiofabbretti : #GFVIP: la 27sima puntata in diretta minuto per minuto su - playblogtv1 : #Gfvip Grande Fratello Vip la diretta su @Playblogtv1 : Il triangolo Alex-Soleil e la moglie Delia - niente : Bè la telecronaca in diretta - e gratis - del grande Repice è una grande esclusiva! -