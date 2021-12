Dionisi | «Vittoria meritata | l' abbiamo voluta di più»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Oggi meritavamo di vincere,messo tanta qualità in campo. Loro sono andati in vantaggio ma nonostante questo noi siamo rimasti in partita. Sapevamo che avevamo davanti una squadra forte ma in questo momento dovevamo giocarcela a viso aperto. Oggi tra le due squadre credo che chi volesse vincere di più eravamo noi. E l’meritato”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessioai microfoni di Dazn dopo il successo in campionato sulla Lazio (2-1).

Sassuolo, Dionisi: 'Berardi affaticato. Io come Sarri? Mi riempie d'orgoglio'

Come fa sapere SassuoloNews, Domenico Berardi ieri ha lasciato il campo nel finale della gara con la Lazio per un dolorino muscolare assolutamente non grave. Le condizioni sono non allarmanti, Berardi ...Reduce dalla vittoria contro la Lazio, il Sassuolo pensa già alla prossima gara contro la Fiorentina: problemi in difesa per Dionisi ...