Digitalizzazione scuole, nuovi strumenti a supporto della gestione dei documenti amministrativi. Nota Ministero Istruzione e Cultura (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Cultura hanno ridefinito, in collaborazione con AgID, il modello di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche in linea con la transizione verso il digitale di tutto il sistema d’Istruzione. Nella Nota numero 3868 del 10/12 Ministero Istruzione e Cultura indicano i uovi strumenti messi a disposizione delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildell’ed ilhanno ridefinito, in collaborazione con AgID, il modello didocumentale delle Istituzioni scolastiche in linea con la transizione verso il digitale di tutto il sistema d’. Nellanumero 3868 del 10/12indicano i uovimessi a disposizione delle. L'articolo .

Advertising

Marilena0407 : @attipensa @MaxCi65 @La_manina__ La digitalizzazione era già in atto, ma nell’ultimo anno sono state fatte cose che… - Lopinionista : SEDITA (WINDTRE): 'AL FIANCO DELLE SCUOLE ITALIANE PER LA DIGITALIZZAZIONE' - GrossetoNotizie : Al via il progetto di digitalizzazione delle scuole primarie e secondarie di Grosseto - ilGiunco : Al via il progetto di #digitalizzazione delle #scuole primarie e secondarie - GROSSETO – Via libera da parte della… - Mondo3 : Parola di Massimo Sedita, #WINDTRE -