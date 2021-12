“Diario di una ragazza per bene” il nuovo racconto intimo di Elsa Emmy che racconta l’evoluzione della figura femminile (Di lunedì 13 dicembre 2021) Precorrere i tempi con il coraggio di sfidare i “benpensanti”. Questa è la storia di Franca, che diventa donna sul finire dell’epoca patriarcale. Uno spaccato di società e della condizione femminile, magistralmente descritto dalla catanese Elsa Emmy Roma, 13 dicembre 2021 – “Oggi diciamo con facilità che il mondo è immondo ma non dimentichiamo che, per certi versi, lo è stato e lo era anche prima. Ecco qual è il senso di questo scritto, se si avrà la pazienza di leggerlo adattandosi al variare del lessico che, via via, esprime situazioni estreme e alternanza dei tempi”. Questo un estratto di “Diario di una ragazza per bene”, il nuovo libro di Elsa Emmy, scrittrice e poliedrica artista siciliana, nata a Linguaglossa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Precorrere i tempi con il coraggio di sfidare i “benpensanti”. Questa è la storia di Franca, che diventa donna sul finire dell’epoca patriarcale. Uno spaccato di società econdizione, magistralmente descritto dalla cataneseRoma, 13 dicembre 2021 – “Oggi diciamo con facilità che il mondo è immondo ma non dimentichiamo che, per certi versi, lo è stato e lo era anche prima. Ecco qual è il senso di questo scritto, se si avrà la pazienza di leggerlo adattandosi al variare del lessico che, via via, esprime situazioni estreme e alternanza dei tempi”. Questo un estratto di “di unaper”, illibro di, scrittrice e poliedrica artista siciliana, nata a Linguaglossa, ...

Advertising

isidequeen : RT @ale_ciarrox98: Caro diario sono passati tre mesi e gli intrusi sono ancora nella nostra casa, adesso c’è un ragazzo in piscina che sta… - chiara_sciuto : RT @ale_ciarrox98: Caro diario sono passati tre mesi e gli intrusi sono ancora nella nostra casa, adesso c’è un ragazzo in piscina che sta… - bts__haruman : RT @ale_ciarrox98: Caro diario sono passati tre mesi e gli intrusi sono ancora nella nostra casa, adesso c’è un ragazzo in piscina che sta… - Giusy12053168 : RT @ale_ciarrox98: Caro diario sono passati tre mesi e gli intrusi sono ancora nella nostra casa, adesso c’è un ragazzo in piscina che sta… - Susy56069011 : RT @ale_ciarrox98: Caro diario sono passati tre mesi e gli intrusi sono ancora nella nostra casa, adesso c’è un ragazzo in piscina che sta… -