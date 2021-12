Diario dal Cile – L’impegno militante per le elezioni non abbonda, mentre la politica offre nuovi spunti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Diario dal Cile, seconda puntata. Stavo per scrivere che non si sente volare una mosca ed ecco che sì, c’è stato un principio di rissa tra sostenitori di José Antonio Kast e di Gabriel Boric in plaza Baquedano a Santiago del Cile, alias Plaza de la Dignidad, alias la piazza dell’estallido sociale di due anni fa e della ripetizione rituale e inesorabile di sempre più flebili blocchi stradali al venerdì. Ma era il minimo sindacale inevitabile, tra un gruppo di sventolatori di bandiere di Kast che cercava pubblicità proprio nell’epicentro avversario e una “massa critica” di ciclisti urbani per Boric. E’ stata l’eccezione che conferma la regola di una campagna elettorale molto tesa sui media, sui social, nei discorsi e nelle riflessioni delle persone, ma quasi invisibile per le strade. E quel poco che è visibile è sempre educatissimo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)dal, seconda puntata. Stavo per scrivere che non si sente volare una mosca ed ecco che sì, c’è stato un principio di rissa tra sostenitori di José Antonio Kast e di Gabriel Boric in plaza Baquedano a Santiago del, alias Plaza de la Dignidad, alias la piazza dell’estallido sociale di due anni fa e della ripetizione rituale e inesorabile di sempre più flebili blocchi stradali al venerdì. Ma era il minimo sindacale inevitabile, tra un gruppo di sventolatori di bandiere di Kast che cercava pubblicità proprio nell’epicentro avversario e una “massa critica” di ciclisti urbani per Boric. E’ stata l’eccezione che conferma la regola di una campagna elettorale molto tesa sui media, sui social, nei discorsi e nelle riflessioni delle persone, ma quasi invisibile per le strade. E quel poco che è visibile è sempre educatissimo. ...

