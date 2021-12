Di Maio | Libia - Afghanistan priorità Roma | fari su migranti

(Di lunedì 13 dicembre 2021) "Dopo la due giorni del G7 a Liverpool, oggi a Bruxelles con i miei omologhi per il Consiglio AfEsteri dell'Ue. Molti i temi su cui il nostro lavoro va avanti, come l'impegno nel Mediterraneo: la ...

Advertising

telodogratis : Di Maio vede ministro Esteri Qatar su Afghanistan e Libia - Italian : Di Maio vede ministro Esteri Qatar su Afghanistan e Libia - iconanews : Di Maio vede ministro Esteri Qatar su Afghanistan e Libia - fisco24_info : Di Maio vede ministro Esteri Qatar su Afghanistan e Libia: Bilaterale a Bruxelles a margine Consiglio Affari Esteri… - RadioItaliaIRIB : Di Maio-Blinken, sostegno leader Libia per il voto il 24/12 -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Libia

Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Disu Fb. "A margine dei lavori del Cae, poi, ho incontrato il collega del Qatar Al - Thani, con il quale ci siamo confrontati su Afghanistan e, ...... con il quale ci siamo confrontati su Afghanistan e, dossier che riguardano da vicino sia l'... Ed è quello che stiamo facendo come Italia", ha affermato di, evidenziando il lavoro continuo ...(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - "Dopo la due giorni del G7 a Liverpool, oggi a Bruxelles con i miei omologhi per il Consiglio Affari Esteri dell'Ue. Molti i temi su cui il nostro lavoro va avanti, come l ...L’Unione europea ha aumentato il livello di ingaggio con la Russia decidendo di sanzionare il Wagner Group con l’accusa di crimini contro i diritti umani perpetrati per anni in Ucraina, Siria, Libia e ...