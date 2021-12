Di che cosa abbiamo parlato su Facebook e Instagram quest' anno

Advertising

Pontifex_it : «Che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,10). Con questo interrogativo il #VangeloDiOggi ci ricorda che la vita ha un compit… - Anto_Giovinazzi : È stato un viaggio stupendo che ci ha fatto gioire e soffrire, battere i pugni ed esultare. Grazie a chi mi ha sost… - GiuliaSalemi93 : Questa è una cosa che voglio condividere e celebrare con voi perchè dopo un anno pazzesco vissuto tutto d'un fiato… - davideprandi : RT @davcarretta: Leggete tutto il thread. Poi leggete i commenti di @EnricoLetta e della sinistra Pd. Di fronte a una maggioranza che vuo… - intornoAlTempo : RT @Emili31842148: Cosa fa uno che ha problemi mentali con una torta in testa?Una mente con- torta!??Sotto il piumone #unPostoPer rimanerci… -

Ultime Notizie dalla rete : che cosa

Corriere della Sera

però ha specificato anchela rete era in bassa pressione nel suo comunicato. Facendo capirel'area era in sicurezza. L'ipotesi della rottura di una conduttura di gas A parlare chiaro è il ...... dovrebbe farsi da parte e lasciare spazio al silenzio: Gianolio Quando hanno cominciato questo film, hanno fatto molte interviste nelle campagne, per saperepensa la gente delle case...Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 19066 pubblicata il 06/12/2021 si è occupato del caso in cui, all'interno dello stabile condominiale, vi sia un immobile che sia oggetto di ...Lanciato lo zucchero per diabetici Cambya: direttamente dagli Stati Uniti, scopriamone caratteristiche e usi in cucina per un'alimentazione sana.