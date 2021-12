"Devi stare zitto". Retroscena clamoroso, diktat-Mercedes a Hamilton: rissa nel team dopo la gara (Di lunedì 13 dicembre 2021) Finisce il mondiale di formula 1 più bello, pazzo e controverso di sempre: vince Max Verstappen su Lewis Hamilton, all'ultimo giro, con la "complicità" della Fia. Una vittoria, comunque, clamorosa. Una vittoria accolta da Hamilton da vero campione: affranto dopo il termine della gara, a lungo seduto e zitto nella sua auto, ma pronto ad andare ad abbracciare il rivale della Red Bull, a complimentarsi con Verstappen. Insomma, Hamilton sembrava accettare il verdetto, nonostante le forzature. "Innanzitutto congratulazioni a Max e al suo team. Abbiamo fatto un lavoro fantastico quest'anno. È stata una stagione tra le più difficili e sono fiero di aver percorso questo viaggio con loro. Abbiamo dato tutto in questa stagione, non abbiamo mai mollato", ha affermato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Finisce il mondiale di formula 1 più bello, pazzo e controverso di sempre: vince Max Verstappen su Lewis, all'ultimo giro, con la "complicità" della Fia. Una vittoria, comunque, clamorosa. Una vittoria accolta dada vero campione: affrantoil termine della, a lungo seduto enella sua auto, ma pronto ad andare ad abbracciare il rivale della Red Bull, a complimentarsi con Verstappen. Insomma,sembrava accettare il verdetto, nonostante le forzature. "Innanzitutto congratulazioni a Max e al suo. Abbiamo fatto un lavoro fantastico quest'anno. È stata una stagione tra le più difficili e sono fiero di aver percorso questo viaggio con loro. Abbiamo dato tutto in questa stagione, non abbiamo mai mollato", ha affermato a ...

Advertising

zazoomblog : Devi stare zitto. Retroscena clamoroso diktat-Mercedes a Hamilton: rissa nel team dopo la gara - #stare #zitto.… - annalisapanello : RT @carloemme50: Hai voglia a dire che devi stare bene e che devi prenderti cura di te ma non è che uno può sempre fare tutto da solo anzi… - lvttndon : non potevano semplicemente prendere i 5000 dollari e darli divisi ad ognuno no devi fare stare roba umiliante - Paolo93923813 : @FD22667 @MichiBambi @GrandeFratello Ma se hai ragione, devi dimostrarlo, non devo stare zitto io - Pallino73155031 : RT @_RP10_: Non ce ne frega un cazzo che non sei d’accordo Marc Genè. Devi stare muto! #f1 #AbuDhabiGP -