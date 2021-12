Designazioni Coppa Italia | esordio per Maria Sole Ferrieri Caputi | dirigerà Cagliari-Cittadella

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra gli arbitri designati per i sedicesimi di finale di2021/2022, spicca il nome di. L’arbitro, che in stagione ha già diretto-Spal, farà il suo debutto anche nella competizione nazionale. Sarà infatti il fischietto di. Per quanto riguarda le altre sfide, Sampdoria-Torino sarà arbitrata da Piccinini, mentre Verona-Empoli è stata affidata a Dionisi. Ecco tutte leper i sedicesimi di finale: VENEZIA – TERNANA Martedì 14/12 h. 15.00 MINELLI MASSARA – SEVERINO IV: CHIFFI VAR: BANTI AVAR: LO CICERO UDINESE – CROTONE Martedì 14/12 h. 18.00 GUALTIERI M. TOLFO – FONTEMURATO IV: GIACOMELLI VAR: NASCA AVAR: CECCONI GENOA – SALERNITANA Martedì ...

Advertising

sportface2016 : Designazioni #CoppaItalia: Maria Sole #FerrieriCaputi dirigerà #CagliariCittadella - PianetaLecce : Coppa Italia, le designazioni arbitrali per i sedicesimi: ecco l'arbitro di Spezia-Lecce - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Sedicesimi di finale, le designazioni arbitrali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Sedicesimi di finale, le designazioni arbitrali - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Sedicesimi di finale, le designazioni arbitrali -

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni Coppa

Nella giornata di oggi sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le gare dei sedicesimi di finale dellaItalia, in programma tra domani e giovedì. Ecco tuttu gli arbitri, assistenti, dei IV ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R: Venezia " Ternana Minelli Massara " Severino Iv: Chiffi Var: ...ROMA - La CAN ha reso note learbitrali per i sedicesimi di finale diItalia , in programma da domani a giovedì. Si inizia martedì con Venezia - Ternana (Minelli) , Udinese - Crotone (Gualtieri) e Genoa - ...Domani alle ore 18, l'Udinese affronterà il Crotone nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco l'arbitro della gara ...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i Sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2021/22. Ven ...