Demi Moore: il suo selfie senza trucco su Instagram entusiasma i fan (FOTO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Demi Moore ha recentemente scelto Instagram per postare un selfie senza trucco che ha letteralmente fatto impazzire i fan dell'attrice statunitense. L'11 dicembre Demi Moore ha pubblicato una FOTO senza trucco sul proprio profilo Instagram in cui ha sfoggiato i suoi iconici occhiali con la montatura nera e i suoi lunghi capelli: i fan sono letteralmente impazziti per il selfie dell'attrice e per il suo aspetto estremamente giovanile e rilassato. La Moore ha pubblicato lo scatto aggiungendo anche la seguente didascalia: "Bagno caldo e meditazione di prima mattina. Solitudine e canti del vento." Il risultato della sua self-care routine è piuttosto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha recentemente sceltoper postare unche ha letteralmente fatto impazzire i fan dell'attrice statunitense. L'11 dicembreha pubblicato unasul proprio profiloin cui ha sfoggiato i suoi iconici occhiali con la montatura nera e i suoi lunghi capelli: i fan sono letteralmente impazziti per ildell'attrice e per il suo aspetto estremamente giovanile e rilassato. Laha pubblicato lo scatto aggiungendo anche la seguente didascalia: "Bagno caldo e meditazione di prima mattina. Solitudine e canti del vento." Il risultato della sua self-care routine è piuttosto ...

Advertising

Paolo19713 : @BarbaraLoveSexy Capelli corti alla DEMI MOORE.....fisiko c'è.......top...parere mio - watthias_ : @iSim86S @Heartbeat_Noise quanto ho amato demi moore in quel film ?????? - penuhdrama : RT @celebs_fap: Demi Moore in 'Indecent Proposal' - La_Ri71 : @MariaSikula ‘Ti amo’, ‘Idem’ funziona solo se lei è Demi Moore e lui Patrick Swayze quando insieme stavano sul set… - obirenkenobi : @Klee_FilmReview Demi Moore in Indecent Proposal -