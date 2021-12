Delia Duran torna al Grande Fratello: insulti e ironia degli ex gieffini (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora una volta Delia Duran torna al Grande Fratello Vip per affrontare Alex Belli e Soleil Sorge: insulti e ironia degli ex gieffini. Diciamolo subito: abbiamo perso il conto delle volte in cui Delia Duran, moglie di Alex Belli, si è presentata ospite in studio e poi nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto col marito attore e con Soleil Sorge, la giovane gieffina che con lui ha un rapporto quantomeno equivoco nella casa più famosa d’Italia. Quindi il fatto che ancora oggi, dopo quello che peraltro è accaduto nelle ultime ore, si presenti in trasmissione non stupisce affatto. L’annuncio in pompa magna è arrivato dalle pagine social ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora una voltaalVip per affrontare Alex Belli e Soleil Sorge:ex. Diciamolo subito: abbiamo perso il conto delle volte in cui, moglie di Alex Belli, si è presentata ospite in studio e poi nella casa delVip per avere un confronto col marito attore e con Soleil Sorge, la giovane gieffina che con lui ha un rapporto quantomeno equivoco nella casa più famosa d’Italia. Quindi il fatto che ancora oggi, dopo quello che peraltro è accaduto nelle ultime ore, si presenti in trasmissione non stupisce affatto. L’annuncio in pompa magna è arrivato dalle pagine social ...

Advertising

DonatellaEspos1 : RT @contechristino: Adriana Volpe e Delia Duran stasera fuori dalla porta rossa per fare il cul0 ad Al€x Belli? #GFVIP - sissiari : RT @trashtvstellare: ??Stasera Delia Duran entrerà nella Casa per un faccia a faccia definitivo con Alex Belli #GFVIP - stressatomilano : RT @contechristino: Adriana Volpe e Delia Duran stasera fuori dalla porta rossa per fare il cul0 ad Al€x Belli? #GFVIP - Frances12916048 : RT @BITCHYFit: Plot Twist fantastico: stasera si ritira Alex Belli per andare a parlare con Delia Duran, ma lei si trova in quarantena perc… - Mimmi_14 : RT @imfedee97: Credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che Soleil, Alex Belli e Delia Duran stiano scrivendo una delle pagine più basse d… -