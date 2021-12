Delia Duran questa sera entrerà al Grande Fratello Vip (Di lunedì 13 dicembre 2021) per avere quello che è stato annunciato come “faccia a faccia definitivo” con suo marito Alex Belli. “I dubbi di Alex Belli, ndr sono sempre più forti e questa sera Delia entrerà nella casa per un faccia a faccia definitivo con suo marito Alex“, recita il promo televisivo. Stasera Delia entrerà nella casa per un faccia a faccia definitivo con Alex #GFVIP pic.twitter.com/Fwz8V5qNW6 — So.Cucu Alberto (@ilbreano) December 13, 2021 L’ultima volta che Delia Duran ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip è stato Durante la 22esima puntata dello scorso 26 novembre, quando ha potuto incontrare sia suo marito che Soleil Sorge. Un incontro pacifico finito a tarallucci e Mikado con ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021) per avere quello che è stato annunciato come “faccia a faccia definitivo” con suo marito Alex Belli. “I dubbi di Alex Belli, ndr sono sempre più forti enella casa per un faccia a faccia definitivo con suo marito Alex“, recita il promo televisivo. Stanella casa per un faccia a faccia definitivo con Alex #GFVIP pic.twitter.com/Fwz8V5qNW6 — So.Cucu Alberto (@ilbreano) December 13, 2021 L’ultima volta cheha varcato la porta rossa delVip è statote la 22esima puntata dello scorso 26 novembre, quando ha potuto incontrare sia suo marito che Soleil Sorge. Un incontro pacifico finito a tarallucci e Mikado con ...

Advertising

mariahsbubble : Delia Duran stasera quando entrerà nella casa del #GFVIP per il cinquantesimo faccia a faccia con Alex: - Addicted_ToZayn : RT @BITCHYFit: Plot Twist fantastico: stasera si ritira Alex Belli per andare a parlare con Delia Duran, ma lei si trova in quarantena perc… - LuciaFerraroEM : RT @trashtvstellare: ??Stasera Delia Duran entrerà nella Casa per un faccia a faccia definitivo con Alex Belli #GFVIP - ____cristina__ : RT @BITCHYFit: Plot Twist fantastico: stasera si ritira Alex Belli per andare a parlare con Delia Duran, ma lei si trova in quarantena perc… - BITCHYFit : Delia Duran questa sera entrerà al Grande Fratello Vip -