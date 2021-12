Decollato primo volo United alimentato a SAF (Di martedì 14 dicembre 2021) Il primo volo della United Airlines alimentato con biofuel è partito da Chicago per raggiungere Washington. A bordo 100 passeggeri. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)È stato un volo per certi versi rivoluzionario il decollo che ha portato in volo il primo aereo commerciale alimentato totalmente a SAF (sustainable aviation fuel), ennesimo passo verso la sostenibilità dei trasporti. Il volo, Decollato l’1 dicembre su un Boeing 737 della United Airlines contava a bordo 100 passeggeri. Il SAF non è altro che un carburante non derivante dal petrolio, un biocarburante realizzato con risorse rinnovabili e materiali di scarto alimentare, spesso umido o scarti provenienti anche da grani, ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021) IldellaAirlinescon biofuel è partito da Chicago per raggiungere Washington. A bordo 100 passeggeri. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)È stato unper certi versi rivoluzionario il decollo che ha portato inilaereo commercialetotalmente a SAF (sustainable aviation fuel), ennesimo passo verso la sostenibilità dei trasporti. Ill’1 dicembre su un Boeing 737 dellaAirlines contava a bordo 100 passeggeri. Il SAF non è altro che un carburante non derivante dal petrolio, un biocarburante realizzato con risorse rinnovabili e materiali di scarto alimentare, spesso umido o scarti provenienti anche da grani, ...

Decollato primo volo United alimentato a SAF

