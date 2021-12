Dani Alves sul Napoli | “La storia parla per loro Al Barça siamo abituati a fare una cosa”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilha pescato il Barcellona nei sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli azzurri affronteranno i balugrana in una sfida che si preannuncia estremamente complessa ma anche molto affascinante., terzino destro brasiliano, è tornao alda svincolato e, come si legge su Marca, ha commentato la sfida contro ilBarcellona: “Dobbiamo battere il” Direttamente da Riyadh, dove domani si disputerà la Copa Maradona tra Barcellona e Boca Juniors,ha svelato l’obiettivo dei catalani. “Penso che dobbiamo accettare qualsiasi tipo di sfida. Dobbiamo affrontare l’Europa League e ogni ...

Ancheha commentato l'accoppiamento: 'Tutto passa per accettare qualsiasi sfida. Ci tocca l'Europa League e dobbiamo onorare la grande storia di questo club. Non importa quale competizione ...Un nuovo inizio perche è tornato nelle scorse settimane al Barcellona senza ancora scendere in campo visto che il regolamente prevede la possibilità di giocare solo dal prossimo anno. Eppure, per il ...“E’ difficile, si tratta di un sorteggio complicato, non siamo stati fortunati: abbiamo pescato una delle squadre più difficili di questa competizione. Speriamo di arrivare a questa sfida in un buon m ...Un nuovo inizio per Dani Alves che è tornato nelle scorse settimane al Barcellona senza ancora scendere in campo visto che il regolamente prevede la possibilità di giocare solo dal prossimo anno. Eppu ...