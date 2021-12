Dalle plusvalenze ai procuratori | sotto inchiesta i pilastri del calciomercato

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Se la Procura di Torino e la Procura di Milano riusciranno ad accertare i reati per cui indagano sugli affari del calcio, la Serie A rischia di subire un brutto colpo.il controllo della magistratura sono finiti duesu cui pare si reggano le casse di molte società e dei loro principali interlocutori per il, i. Da una parte c’è la questioneper cui sono indagati la Juventus e i suoi dirigenti, che potrebbe allargarsi anche ad altri club. Dall’altra la presunta evasione fiscale sulle ingenti commesse derivantimediazioni di uno dei maggioridel calcio mondiale. Mediazioni attraverso cui ormai i padroni del calcio, come li ha chiamati una recentedi Report su Rai Tre, hanno ...

reportrai3 : 'Dalle sponsorizzazioni più di tanto non puoi ottenere, l'unica voce di ricavi che puoi manipolare è proprio lo sca… - tomasonidiego : @scar15385 Il problema é che ci servono soldi dalle plusvalenze - MalteniAgapito : @InterCM16 Certo, l'unica cosa: chi lo paga? Dalle di plusvalenze. - p_reichlin : @interfansorg Mi tengo i soldi dalle plusvalenze(grazie dirigenti) e tengo la squadra così com'è che per mio parere… - BobOfMeddle : @Gazzetta_it I soldi dalle cessioni di due giocatori senza mercato...magari volevate scrivere 'le plusvalenze dalle…

...riuscito a non versare alcuna imposta in Italia sulle mediazioni e sulle commissioni ottenute...la situazione economico - finanziaria dei club per la Federcalcio sempre riguardo alle-......riuscito a non versare alcuna imposta in Italia sulle mediazioni e sulle commissioni ottenute... avviata dalla Procura di Torino, che punta ad approfondire la regolarità dellemesse a ...Dopo i pm di Torino sulla Juventus, è Milano a indagare il super-agente Ramadani per proventi sulle mediazioni evasi. Faro sui trasferimenti di Chiesa e Pjanic. Chiesti documenti a 11 club ...La procura di Milano e la guardia di finanza hanno eseguito perquisizioni nei confronti di Pietro Chiodi, agente sportivo italiano e delle sue ...