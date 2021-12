Dalla Spagna sono sicuri | annuncerà l’addio al calcio la prossima settimana!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Notizia: Sergio Aguero sarebbe pronto a dire addio algiocato. L’argentino, arrivato in estate dal Manchester City, aveva fatto preoccupare tutti lo scorso 30 ottobre nel match di Liga contro l’Alavès, quando si era sentito male in campo a causa di un’aritmia cardiaca. Per fortuna per lui solo un grande spavento. Il problema però potrebbe aggravarsi e diventare pericoloso con l’andare del tempo visti i ritmi cuisottoposti i calciatori di livello internazionale. Per questo motivo, come riportato dal quotidiano catalano El Periodico, il Kun avrebbe preso la decisione di ritirarsi dalprofessionistico, all’età di 33 anni. L’annuncio ufficiale sarebbe previsto per mercoledì. Thomas Cambiaso