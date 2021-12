Dal 1° gennaio uso dei contanti limitato a 999,99 euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dal 1° gennaio 2022 i pagamenti in contante potranno essere effettuati solo per importi inferiori a 1.000 euro. Dopo l’ultima riduzione introdotta il 1° luglio 2020 e valida fino a fine 2021, che aveva fissato il limite in 1.999,99, dall’inizio del 2022 il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi scenderà a 999,99 euro. La disciplina relativa all’utilizzo del contante torna quindi ad essere allineata a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007). I trasferimenti superiori alla soglia dovranno essere effettuati ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dal 1°2022 i pagamenti in contante potranno essere effettuati solo per importi inferiori a 1.000. Dopo l’ultima riduzione introdotta il 1° luglio 2020 e valida fino a fine 2021, che aveva fissato il limite in 1.999,99, dall’inizio del 2022 il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi scenderà a 999,99. La disciplina relativa all’utilizzo del contante torna quindi ad essere allineata a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007). I trasferimenti superiori alla soglia dovranno essere effettuati ...

