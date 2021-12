Da Intesa Sanpaolo le soluzioni assicurative per imprese medio-grandi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo accesso al credito e opportunità di investimento per le aziende, ma anche soluzioni su misura per tutelarsi dai rischi industriali e per il welfare dei dipendenti. Sono questi gli obiettivi principali di Intesa Sanpaolo Insurance Agency che, dallo scorso maggio, rappresenta un nuovo canale per il gruppo in affiancamento ai servizi consolidati di Banca Assicurazione e del canale digitale, dedicati al mondo produttivo. csa/abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo accesso al credito e opportunità di investimento per le aziende, ma anchesu misura per tutelarsi dai rischi industriali e per il welfare dei dipendenti. Sono questi gli obiettivi principali diInsurance Agency che, dallo scorso maggio, rappresenta un nuovo canale per il gruppo in affiancamento ai servizi consolidati di Banca Assicurazione e del canale digitale, dedicati al mondo produttivo. csa/abr/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo, presentato rapporto su fragilità e su buone pratiche innovazione sociale Sono state presentate oggi nell'evento " I Colori dell'Inclusione " la ricerca Ipsos sulla solidarietà post - Covid, le analisi del Chief economist Intesa Sanpaolo , Gregorio De Felice , sulla situazione socio - economica del Paese e il documento 'I Colori dell'Inclusione' che nasce in Intesa Sanpaolo con lo scopo di individuare i trend su cui ...

VICENZA CAPITALE DEL RINASCIMENTO: PRESENTATA LA MOSTRA IN BASILICA (video) Il progetto è realizzato in partnership con con Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale dell'istituto a Vicenza, con AGSM AIM, con il contributo di Confindustria e ...

Intesa Sanpaolo, Massimiliano Cattozzi nuovo responsabile della Direzione Agribusiness Foodweb Intesa Sanpaolo, nuove soluzioni assicurative per medio-grandi imprese MILANO (ITALPRESS) – Non solo accesso al credito e opportunità di investimento per le aziende, ma anche soluzioni su misura per tutelarsi dai ...

Pedersoli con Inalpi nel finanziamento con garanzia SACE L'operazione si compone di due finanziamenti a medio lungo termine: il primo a sostegno di investimenti per nuovi impianti previsti nel Piano Industriale 2021 - 2025 della società; il secondo destinat ...

