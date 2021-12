Cyberpunk 2077: in realtà Keanu Reeves non lo ha mai giocato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Svelato a distanza di più di un anno dall’uscita un altro “segreto” su Cyberpunk 2077: ebbene Keanu Reeves, alias Johnny Silverhand non ci ha mai giocato! Più passa il tempo, più vengono rivelati fatti piuttosto imbarazzanti e controversi riguardo al marketing di Cyberpunk 2077, alias l’attuale progetto più ambizioso di CD Projekt RED. L’ultimo? Keanu Reeves non ha mai giocato a Cyberpunk 2077, a differenza delle precedenti dichiarazioni dello studio di sviluppo polacco secondo le quali la star di Matrix e lo aveva giocato e “adorato“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Cyberpunk 2077: ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 dicembre 2021) Svelato a distanza di più di un anno dall’uscita un altro “segreto” su: ebbene, alias Johnny Silverhand non ci ha mai! Più passa il tempo, più vengono rivelati fatti piuttosto imbarazzanti e controversi riguardo al marketing di, alias l’attuale progetto più ambizioso di CD Projekt RED. L’ultimo?non ha mai, a differenza delle precedenti dichiarazioni dello studio di sviluppo polacco secondo le quali la star di Matrix e lo avevae “adorato“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ...

