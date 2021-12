Curno | discoteca troppo affollata e musica scaricata illegalmente | multe oltre i 20mila euro

(Di lunedì 13 dicembre 2021). Mancato rispetto della capienza del locale,non autorizzata e altre inosservanze. Controllo straordinario dei Carabinieri di Bergamo in un locale notturno dinella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre. Al lavoro i militari dell’Arma, del Nucleo Ispettorato Lavoro di Bergamo in collaborazione con il personale dell’Inps e della Siae di Milano. I controlli hanno permesso di identificare60 persone, di cui dieci con precedenti. Uno, trovato sprovvisto di Green pass, è stato sanzionato. Nei confronti del gestore – spiegano dal Comando provinciale di Bergamo – è stata elevata una sanzione per il mancato rispetto relativo alla capienza del locale, mentre il personale della Siae ha provveduto ad elevare sanzioni per5 milain quanto è stata constatata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Curno discoteca

BergamoNews

Aveva telefonato a Carenzio, che, saputo del diverbio, si era spostato da unadia Orio per dare manforte. Secondo un operaio 26enne di Dalmine, fuori dal Setai Carenzio aveva chiesto ...chiusa e maxi multe per il titolare, fino a 12 mila euro. Questo l'esito di un controllo ... con i colleghi dell'Ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco, in un locale di, nella notte ...La musica non era autorizzata e veniva scaricata illegalmente, maxi controllo in una discoteca di Curno da parte dei Carabinieri. Sanzioni per 20 mila euro causate da diverse mancanze anche relative a ...Violazioni su più fronti per un locale notturno: i rilievi dei carabinieri dopo un controllo con l’ispettorato del Lavoro, l’Inps e la Siae ...