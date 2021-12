Curling, l’Italia femminile alza la testa al Preolimpico! Estonia battuta 6-2 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le azzurre del Curling alzano la testa e si rimettono in corsa per Pechino 2022. Dopo due brutte sconfitte la Nazionale italiana femminile ha vinto la terza partita del Torneo Preolimpico 2021 in scena a Leeuwarden (Paesi Bassi) sconfiggendo l’Estonia, reduce da due successi consecutivi, per 6-2. Un incontro iniziato in un modo molto equilibrato, con uno scambio di favori reciproco maturato con un punto a testa nel secondo e nel terzo end a seguito di un primo passaggio terminato con un nulla di fatto. Lo snodo cruciale è arrivato subito dopo, nel quarto turno, grazie a due punti guadagnati dalle nostre ragazze nell’ultima mano. Il match ha poi preso una direzione chiarissima nel quinto e nel sesto end, in cui l’Italia ha siglato rispettivamente un punto e due punti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le azzurre delno lae si rimettono in corsa per Pechino 2022. Dopo due brutte sconfitte la Nazionale italianaha vinto la terza partita del Torneo Preolimpico 2021 in scena a Leeuwarden (Paesi Bassi) sconfiggendo l’, reduce da due successi consecutivi, per 6-2. Un incontro iniziato in un modo molto equilibrato, con uno scambio di favori reciproco maturato con un punto anel secondo e nel terzo end a seguito di un primo passaggio terminato con un nulla di fatto. Lo snodo cruciale è arrivato subito dopo, nel quarto turno, grazie a due punti guadagnati dalle nostre ragazze nell’ultima mano. Il match ha poi preso una direzione chiarissima nel quinto e nel sesto end, in cuiha siglato rispettivamente un punto e due punti, ...

